الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

بينهم 14 طفلا، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في تكساس إلى 32 قتيلا

سيول تكساس، فيتو
سيول تكساس، فيتو

ارتفع عدد الوفيات من جراء السيول وسط ولاية تكساس الأمريكية إلى 32، حسبما قال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير.


وأضاف المسؤول الأمني في مؤتمر صحفي: "انتشلنا بعض الجثث الأخرى. هناك 32 حالة وفاة، 18 منهم بالغون و14 من الأطفال".

ومشّط رجال الإنقاذ في تكساس، أمس السبت، ضفاف الأنهار التي غمرتها المياه والمكتظة بالأشجار المتشابكة، وقلبوا الصخور بحثا عن أكثر من 20 طفلة من مخيم للفتيات والعديد من المفقودين الآخرين.

وارتفعت المياه المدمرة سريعة الحركة 8 أمتار في 45 دقيقة فقط قبل فجر الجمعة، جارفة المنازل والمركبات.

ولم ينته الخطر، حيث استمرت الأمطار الغزيرة في ضرب المجتمعات خارج سان أنطونيو، السبت، واستمر سريان مفعول التحذيرات ومراقبة الفيضانات المفاجئة.

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