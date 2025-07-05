السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 27 قتيلًا بينهم 9 أطفال

فيضانات تكساس، فيتو
فيضانات تكساس، فيتو

فيضانات تكساس، أكدت سلطات مقاطعة كير بولاية تكساس مقتل 27 شخصًا، بينهم 9 أطفال، جراء الفيضانات العنيفة التي اجتاحت منطقة نهر جوادالوبي منذ مساء الجمعة، بينما ما يزال نحو 25 طفلًا من معسكر الفتيات الصيفي «كامب مِستِك» في عداد المفقودين.

نهر جوادالوبي يرتفع 29 قدمًا في أقل من ساعتين

وشهد النهر في منطقة هانت ارتفاعًا مفاجئًا بلغ 29 قدما خلال أقل من ساعتين، ما منع صدور أوامر إخلاء مبكرة وأغرق سيارات ومنازل على امتداد الضفتَين.

جهود إنقاذ غير مسبوقة

وأُنقِذ 237 شخصًا حتى الآن—أكثر من 100 عن طريق المروحيات—فيما تعهّد حاكم تكساس جريج آبوت بتسخير «موارد لا حدّ لها» لمواصلة البحث على مدار الساعة.

 

أسباب الفيضانات والتحذيرات السابقة

تَرجع الكارثة إلى أمطارٍ استثنائية مرتبطة ببقايا العاصفة المدارية «باري»، إذ هطلت كميات تراوحت بين 5 و11 بوصة خلال ساعات قليلة، وأصدرت هيئة الأرصاد ستة إنذارات طارئة للفيضانات السريعة منذ فجر الرابع من يوليو.

 

إعلان الطوارئ والدعم الفدرالي

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الحكومة الفدرالية «ستتكفل بكل ما يلزم» لمساندة ولاية تكساس.

 

مخاطر مستمرة وتحذير لسكان الوسط والجنوب

رغم انحسار المياه تدريجيا، يبقى التحذير من فيضانات إضافية ساريًا حتى مساء السبت من سان أنطونيو إلى أوستن؛ وحثّت هيئة الأرصاد الأهالي على تجنب الطرق المغمورة والالتزام بتوجيهات فرق الطوارئ. 

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