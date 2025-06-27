الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شتوتجارت يحدد سعر فولتميد بعد اهتمام بايرن ميونخ بضمه

نيك فولتميد مهاجم
نيك فولتميد مهاجم شتوتجارت، فيتو

بايرن ميونخ، حدد نادي شتوتجارت الألماني السعر المطلوب لبيع مهاجمه نيك فولتميد، الذي لفت إليه الأنظار بشدة في الموسم المنصرم 

ويطلب مسئولو شتوتجارت 60 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب للنادي الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. 

بايرن ميونخ يتواصل مع اللاعب

وكان بايرن ميونخ قد أجرى اتصالات أولية مع اللاعب في فبراير الماضي، والآن قد تُستأنف المحادثات مع فولتميد وإدارة ناديه في ظل سعي العملاق البافاري لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي الحالي. 

ويُقدّر بايرن ميونخ مهارات فولتميد الفنية وقدراته البدنية، بالإضافة إلى شخصيته المميزة وتعامله الرائع أمام مرمى المنافسين.

موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ16 من كأس العالم للأندية

وفي إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو يوم الأحد 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ الميركاتو الصيفي الانتقالات الصيفية الجارية شتوتجارت الالماني فلامنجو وبايرن ميونخ نيك فولتميد

مواد متعلقة

مونديال الأندية، موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في دور الـ16

بايرن ميونخ يسقط أمام بنفيكا بهدف ويتأهلان معا لثمن نهائي مونديال الأندية

شتوتجارت بطلا لكأس ألمانيا على حساب أرمينيا بيليفيلد

هدف ليفربول، الأشعة تحسم موقف لاعب شتوتجارت من نهائي كأس ألمانيا

الأكثر قراءة

بعد موافقة إسكان النواب، موعد انتهاء عقود الإيجار القديم الحالية

مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية

أول تشخيص لإصابة سالم الدوسري أمام باتشوكا وموقفه من مواجهة مانشستر سيتي بمونديال الأندية

صمت بلا ندم، المتهم بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا يمثل أمام القضاء لأول مرة

القاهرة على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، الكمثرى تتهاوى وارتفاع جديد في التين

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية "آخر تحديث"

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 27 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية