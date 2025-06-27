شتوتجارت يحدد سعر فولتميد بعد اهتمام بايرن ميونخ بضمه

بايرن ميونخ، حدد نادي شتوتجارت الألماني السعر المطلوب لبيع مهاجمه نيك فولتميد، الذي لفت إليه الأنظار بشدة في الموسم المنصرم

ويطلب مسئولو شتوتجارت 60 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب للنادي الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونخ يتواصل مع اللاعب

وكان بايرن ميونخ قد أجرى اتصالات أولية مع اللاعب في فبراير الماضي، والآن قد تُستأنف المحادثات مع فولتميد وإدارة ناديه في ظل سعي العملاق البافاري لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويُقدّر بايرن ميونخ مهارات فولتميد الفنية وقدراته البدنية، بالإضافة إلى شخصيته المميزة وتعامله الرائع أمام مرمى المنافسين.

موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ16 من كأس العالم للأندية

وفي إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو يوم الأحد 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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