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رياضة

نقطة تحول، كيف ساهم الأهلي في توهج وسام أبو علي؟ (فيديو)

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

اقتربت قصة الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فصلها الأخير رفقة القلعة الحمراء، في ظل إصرار اللاعب على الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان وسام أبو علي انضم لصفوف القلعة الحمراء في يناير 2024، قادمًا من نادي سيريوس السويدي، لمدة 4 سنوات ونصف.

وخلال موسم ونصف فقط توهج النجم الفلسطيني وسام أبو علي رفقة كتيبة النادي الأهلي، مما جعله أحد أهم الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق.

و تستعرض فيتو  خلال السطور القادمة كيف ساهم النادي الأهلي في توهج موهبة وسام أبو علي في المستطيل الأخضر. 

كيف ساهم الأهلي في توهج وسام أبو علي؟ 

وسام أبو علي النجم الفلسطيني، منذ انضمامه للنادي الأهلي في يناير 2024، شارك مع الأحمر في 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفا. 

أما قبل انضمام الفدائي للأهلي، فقد شارك طيلة مسيرته في 177 مباراة رفقة جميع الأندية التي لعب لها عدا الأهلي، ونجح خلالها في تسجيل 74 هدفا. 

وعند مقارنة أرقامه السابقة، يتضح أن وسام أبو علي سجل مع الأهلي أكثر من نصف إجمالي أهدافه التي أحرزها مع جميع الأندية الأخرى التي لعب لها، رغم أنه خاض مع الفريق موسما ونصف فقط، شارك خلالهما في عدد أقل بكثير من المباريات.

أما عن القيمة التسويقية فكانت القيمة التسويقية لوسام أبو علي عند إنضمامه للأهلي 1.50 مليون يورو فقط، لكن مع الأهلي وصلت القيمة التسويقية للفلسطيني إلي 4 مليون يورو. 

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