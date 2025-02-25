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رياضة

الفيفا يختار شاهندة المغربي بمعسكر محكمات كأس العالم للسيدات

شاهندة المغربي،فيتو
شاهندة المغربي،فيتو

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الدولي المصرية، شاهندة المغربي، للمشاركة في معسكر الاستعداد لبطولة كأس العالم للسيدات، الذي سيُعقد في قطر خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبل.

 

وكانت شاهندة المغربي  شاركت في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في كولومبيا العام الماضي، حيث أدارت 4 مباريات هامة، أبرزها مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

 

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أوغندا وكينيا

وفي سياق آخر، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري بقيادة المغربي لإدارة مباراة أوغندا وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا.

وضم الطاقم الحكمي كلًا من يارا عاطف ومي حسن كمساعدتين، ونورا سمير كحكمة رابعة، على أن تُقام المباراة في العاصمة الأوغندية كامبالا في 8 مارس المقبل.

تستمر شاهندة المغربي في تحقيق الإنجازات والتميز في مجال تحكيم كرة القدم النسائية، ما يجعلها واحدة من الأسماء اللامعة التي تمثل مصر في المحافل الدولية، وتسهم في رفع مستوى التحكيم العربي والإفريقي.

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