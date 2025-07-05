أيمن يونس: جون إدوارد مكسب كبير للزمالك وغياب أبناء النادي عن المشهد صدمني

الزمالك، أشاد أيمن يونس نجم الزمالك السابق بتجربة جون إدوارد ووجوده في منصب المدير الرياضي للنادي، منوها إلى أنه حزين بسبب غياب أبناء النادي عن المشهد.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "جون إدوارد مكسب لنادي الزمالك، وهو ذكي ومناسب جدا للنادي".

ولاد النادي لم يقدموا مردود جيد

وتابع أيمن يونس: "ولاد النادي في الفترة الأخير لم يقدموا في هذا المكان بشكل جيد، رغم تواجد أسماء تاريخية في هذا المنصب، وهو مكان خطير في العلاقة ما بين اللاعبين ومجلس الإدارة، وهذا ما قلته".

أيمن يونس، فيتو

وأكمل: "ما صدمني هو أننا أصبحنا لا نحب بعضنا البعض، ولدينا المنتفعين من الرياضة ومش بتوع كورة، لوثونا ولوثوا كل حاجة، من تشويه لاعبي كرة القدم".

وذكر: "أين الكوادر؟، لماذا لا يتم عمل دورات تدريبية، وهناك أشخاص لا تليق بالكرسي الذي تتواجد عليه".

إبعاد أبناء النادي صدمني

واختتم: "جون إدوارد شخص مناسب للنادي ومكسب كبير جدا، ولكن ما صدمني كان في إبعاد أبناء النادي في منصب مدير الكرة، مع احترامي لكابتن عبد الناصر محمد صاحب الخبرات الكبيرة، هذه الجملة متزعلش أي شخص، بس مجالس الإدارات لم تحضر كادر كبير من أبناء النادي".

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