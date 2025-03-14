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رياضة

أيمن يونس: إذا كانت هناك أخطاء في أزمة القمة فهي ليست من الزمالك

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق إنه إذا كان هناك أخطاء من أي طرف تسببت في عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة، فمن المؤكد أن الزمالك لم يرتكب أي أخطاء حيث توجه إلى الملعب في الموعد المحدد والتزم بكل التعليمات.


وأشار يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك إلى أنه كان يتمنى أن تقام المباراة، وضد كلمة انسحاب، وسبق أن أدان الزمالك في مواقف مشابهة السنوات الماضية.


وشدد يونس على أن الزمالك ينافس على كل البطولات هذا الموسم وما زال منافسًا قويًّا على الدوري.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة يوم السبت المقبل في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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