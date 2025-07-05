مصادرة 171 طقم صوت خلال حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الإزعاج.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

حملة بشوارع شرق المنصورة

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة حملة مكبرة على أجهزه الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 3 تابلوه كبير كامل بالسماعات، جهاز بازوكا كبير، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.

حملة مكبرة في تمي الامديد

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بتنفيذ حملات دورية بالمدينة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة النقل البطئ وقسم الاشغالات، للتصدي لظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي بكافة أشكاله، وشن حملة على التكاتك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، أسفرت عن مصادرة 30 سماعة صوت تكاتك وموتوسيكلات مختلفة الأحجام.

حملة مكبرة في المطرية

وقام أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة 5 ميكروفون، 3 جهاز مكبر صوت، 4 جهاز بازوكا،

حملة بشوارع بلقاس

وفي مركز بلقاس قامت غادة الحمادي رئيس المدينة بقيادة حملة على التكاتك باشراف إدارة الاشغالات، وتمت مصادرة 11 جهاز بازوكا صغير، 15 بازوكا كبير،

حملة بشوارع شربين

كما تابع الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة شربين قيام نائبه وإدارة الاشغالات بحمله على مركبات التوك توك لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، ومصادرة 3 جهاز بازوكا، 2 طقم صوت، ومكبر صوت.

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع الكردي

وفي مدينة الكردي قام وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة بمشاركة مسئولي إدارة الإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 10 سماعة، 3 ميكروفون، وجهاز بازوكا كبير

رئيس الجملة يقود حملة الاشغالات بالشوارع

وقاد المحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية أعمال حملة على التكاتك بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 5 جهاز بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالارقام تفاصيل حملة بشوارع السنبلازين

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت والاشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 9 سماعة بالتابلوه، 12 كرسي بلاستيك، 14 كرسي حديد، 4 طقطوقة خشب، وترابيزة خشب، بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، كما قام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 8 جهاز بازوكا، 2 جهاز جي ام.

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت والاشغالات في ميت غمر

وقام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت والاشغالات بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، تابلوه بالسماعات، 15 كرسي بلاستيك، 2 ترابيزة، وعربة حديد، واستاند حديد لعرض البضائع، بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي إدارة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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