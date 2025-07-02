الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية في جولة ميدانية مفاجئة بمدينة بلقاس (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية ببلقاس، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة بمدينة بلقاس، حيث تفقد  الحالة العامة بشوارع المدينة، واطمأن على مستوى النظافة ورفع الإشغالات، في إطار حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأبدى المحافظ رضاه عن مستوى النظافة العامة بشوارع بلقاس، وطلب بتكثيفها واستمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق، ورفع التراكمات أولًا بأول، والمتابعة المستمرة في هذا الشأن مشددًا على أهمية التواجد الميداني والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

 

كما تفقد المحافظ منافذ بيع الخضار بسوق مستقبل مصر للخضروات والفاكهة بالمدينة، وراجع أسعار السلع المتاحة وتوافرها، ووجه غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بتركيب شاشات إلكترونية للإعلان عن الأسعار، وتكثيف الرقابة على المنافذ لضبط الأسعار وضمان التزام البائعين بالأسعار المعلنة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، وإعادة ضبط السوق لعرض الأسعار على الشاشات الإلكترونية والالتزام بها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من جولاته المفاجئة هو الوقوف على أرض الواقع على جودة الخدمات والعمل على حل المشكلات الفعلية، تحقيقًا لتطلعات المواطنين في محافظة الدقهلية، وحرصا على توفير الخدمات اللازمة اللائقة بالمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة العامة بشوارع المدينة الخدمات المقدمة للمواطنين الاشغالات الدقهلية الدقهلية اليوم المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة العامة جولة ميدانية مفاجئة محافظ الدقهلية مدينة بلقاس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكيل وزارة التموين

الأكثر قراءة

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

رئيس النواب يحرج الحكومة بسبب تأخر تقديم تعديل قانون التعليم، والوزير: "معلش الوقت مزنوق"

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

أول رد من الأهلي على عرض اتحاد جدة بضم إمام عاشور

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

رئيس النواب يحسم موعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

هل ورد يوم عاشوراء في القرآن الكريم؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية