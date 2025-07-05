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رياضة

تقارير إنجليزية تكشف سبب غياب محمد صلاح عن جنازة ديوجو جوتا

محمد صلاح وجوتا،
محمد صلاح وجوتا، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، سر غياب النجم الدولي الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن حضور جنازة زميله البرتغالي ديوجو جوتا، الذي توفى نتيجة حادث مروع، يوم الخميس الماضي، في إسبانيا.

سبب غياب محمد صلاح عن جنازة جوتا 

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن غياب محمد صلاح جناح ليفربول عن الجنازة، جاء بسبب أنه يعيش صدمة شديدة بعد وفاة جوتا، ويعاني حالة حزن كبيرة منذ أن تلقى الخبر الصادم.

وأقيمت مراسم جنازة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اليوم السبت، بحضور عدد كبير من لاعبي ليفربول، بالإضافة إلى عدد من نجوم الأندية المختلفة ولاعبي منتخب البرتغال، الذين حرصوا على توديع نجم ليفربول إلى مدفنه.

مسيرة ديوجو جوتا 

وولد جوتا البالغ من العمر 28 عامًا في بورتو، وبدأ مسيرته مع فريق باكوس دي فيريرا، قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي عام 2017، ثم انتقل إلى ليفربول في 2020.

وسجل جوتا 65 هدفًا في 182 مباراة مع الريدز ليفربول في جميع المسابقات، كما شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

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