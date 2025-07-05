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رياضة

تقارير تكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، عن سر عدم حضور كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي جنازة مواطنه ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي الراحل.

وأقيمت اليوم السبت، جنازة ديوجو جوتا الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، في إسبانيا بسبب حادث سير صحبة شقيقه أندريه.

سر غياب رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا 

رونالدو، الذي وجه رسالة تعزية لعائلة جوتا قبل يومين، كان يتوقع حضوره للعزاء التي تواجد به أغلب زملاء اللاعب الراحل في ليفربول ومنتخب البرتغال، لكنه لم يحضر.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن رونالدو كان حذرًا من الظهور في بلدة جوندومار الصغيرة، التي احتضنت عزاء جوتا ودفن بها.

ورأى رونالدو أن حضوره للعزاء كان سيطغى على وداع زميله في الفريق وشقيقه الأصغر، مما جعله يفضل الغياب.

وكانت تقارير تحدثت مؤخرًا عن نية رونالدو قطع إجازته في مايوركا في إسبانيا لحضور عزاء جوتا، لكن على أرض الواقع لم يتواجد الدون في العزاء.

نجوم العالم في عزاء جوتا

يذكر أن عزاء جوتا حضره برونو فرنانديز زميل اللاعب في البرتغال ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وروبين نيفيز لاعب الهلال السعودي والهولندي فيرجيل فان دايك زميله في الريدز، ومواطنه أرني سلوت مدرب ليفربول والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وآخرون.

 

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