السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالدقهلية (صور)

حملة مخدرات علي الطرق
حملة مخدرات علي الطرق

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة، وأمام إسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة.
 

حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بالطريق الدولي الساحلي بجمصه، وأمام نقطة اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة.

 

ضبط الحالة المرورية والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تطبيق التعريفة المقررة

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك في الأماكن المشار إليها، وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات

 

وتم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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