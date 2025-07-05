السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الإثنين، وائل كفوري يطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد

وائل كفوري، فيتو
وائل كفوري، فيتو

أعلن الفنان اللبناني وائل كفوري موعد طرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد.

ويطرح وائل كفوري الأغنية الثانية بعد غد الإثنين الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بيروت.

ومؤخرا طرح وائل كفوري، أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد، "WK25" بعنوان "بدي غيّر فيكي العالم".

 


البوم  وائل كفوري الجديد


كان وائل كفوري نشر مقطع فيديو ترويجي من أغنية "بدي غيّر فيكي العالم" حيث ظهر في مكان مظلم مرتديًا ملابس سوداء، وأرفق الفيديو بلحن من الأغنية.. وعلق وائل على المقطع كاتبًا: "الأحد 29- 6- 2025، الأغنية الأولى ستكون متوفرة على جميع المنصات الموسيقية عند الساعة 1 ظهرًا بتوقيت بيروت".


كما نشر كفوري مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يستمعون إلى أغنيته الجديدة، متأثرين بما سمعوه، وعلق كاتبًا:"بدي غير فيكي العالم، الأغنية الأولى، إطلاق WK25 قريبًا".


وشارك كفوري عبر حسابه على انستجرام مقطع فيديو ترويجي ظهر فيه وهو يكتب على ورقة بيضاء عدة كلمات منها: "بدي غير فيكي العالم"، "بعتذر منك"، "انت بعيوني"،"شو بتمنّى"، "انت حلوة"، وغيرها، في دلالة إلى أسماء الأغاني، وخُتم الفيديو كاتبًا "WK25".. وتقول كلمات أغنية "بدي أغير فيكي العالم":..

بعدِك إنتي حرام.. يحكو بقصص الغرام
بعدِك إنتي بالحب.. على الدنيي السلام
بدي غيّر فيكي العالم
علمهن كيف بيحب.. والل كتبو تاريخ الحب
نسيهن كل شي كتبو
فيكي جمال غريب.. بيخلي الجرح يطيب
الدنيي ماجابت بعد.. متلِك ولا رح بتجيب
بدي غيّر فيكي العالم
علمهن كيف بيحب.. والل كتبو تاريخ الحب.

 

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