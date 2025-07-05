السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية ودبابتي ميركافا في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت إنها تمكنت صباح أمس من الإغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجوار مديرية التربية والتعليم وسط خان يونس.

هبوط طائرات مروحية للإخلاء

وقالت القسام: “استهدفنا دبابتي ميركافا صهيونيتين بعبوتي شواظ وأوقعنا طاقميهما بين قتيل وجريح.. كما استهدفنا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضافت القسام: “مجاهدونا رصدوا هبوط طائرات مروحية للإخلاء الذي استمر لساعات”.

استمرار المواجهات في محيط خان يونس

وتشهد مناطق مختلفة من خان يونس اشتباكات عنيفة وغارات متواصلة منذ صباح اليوم، حيث تحاول قوات الاحتلال تعزيز وجودها الميداني وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

تصعيد ميداني مستمر

ويأتي هذا التطور ضمن تصعيد ميداني متواصل في القطاع، إذ تشن إسرائيل هجمات جوية وبرية، تقابلها عمليات استهداف متعددة من جانب المقاومة في مناطق التماس، لا سيما جنوب ووسط غزة.

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