حركة حماس توجه نداءً عاجلا للدول العربية والإسلامية

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم، الدول العربية والإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والفاعل، لوقف ما وصفته بـ"جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

نداء عاجل إلى العالم العربي والإسلامي

وطالبت الحركة في بيان رسمي، الدول العربية والإسلامية بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، والتحرك لوقف العدوان المتواصل على غزة، الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها

كما دعت حماس الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف ما وصفته بـ"الصمت الدولي المخزي" تجاه ما يجري من مجازر يومية.

وأكدت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تصعيد العدوان، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يُعد ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم

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