الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن قصف حشود إسرائيلية شمال خان يونس بقذائف الهاون

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت حشودًا عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

القسام: إصابات محققة في صفوف العدو

وقالت القسام في بيانها إن العملية تمّت بدقة، وتم رصد إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الخسائر أو نوعية السلاح المستخدم.

 

استمرار المواجهات في محيط خان يونس

وتشهد مناطق مختلفة من خان يونس اشتباكات عنيفة وغارات متواصلة منذ صباح اليوم، حيث تحاول قوات الاحتلال تعزيز وجودها الميداني وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

 

تصعيد ميداني مستمر

يأتي هذا التطور ضمن تصعيد ميداني متواصل في القطاع، إذ تشن إسرائيل هجمات جوية وبرية، تقابلها عمليات استهداف متعددة من جانب المقاومة في مناطق التماس، لا سيما جنوب ووسط غزة.

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