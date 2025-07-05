حكة العين الليلية، أسبابها وطرق العلاج والوقاية

مع حلول الليل والخلود إلى السرير، يميل الجسم إلى الاسترخاء وتقليل الحركة بشكل ملحوظ مقارنةً بالنشاط النهاري، وهذا الهدوء النسبي قد يزيد من وعي الشخص بجسده، بما في ذلك الشعور بأي حكة أو تهيج في العينين قد لا يلاحظه خلال انشغاله اليومي.

أسباب حكة العين الليلية

تتعدد الأسباب الكامنة وراء حكة العين التي تظهر أو تتفاقم ليلًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتشمل:

إجهاد العين: يحدث نتيجة التحديق لفترات طويلة في شاشات الكمبيوتر أو القيادة لمسافات طويلة.

الحساسية: تنتج عن ملامسة مواد غريبة مثل المكياج، حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات، مما يؤدي إلى حكة واحمرار.

جفاف العين: حالة لا تحصل فيها العين على ترطيب كافٍ على مدار اليوم.

التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما): نوع من الإكزيما يسبب احمرارًا وحكة في الجلد، وقد يؤدي إلى جفاف العينين.

التهاب الملتحمة (الرمد): عدوى شديدة العدوى تسبب احمرارًا وحكة وحرقانًا في العينين.

التهاب الجفن: التهاب يصيب الجفون نتيجة انسداد بصيلات العين.

خلل في وظيفة غدة ميبوميان: يحدث عندما تُسد هذه الغدد ولا تنتج ما يكفي من السائل لتليين العين.

بعض الأدوية: يمكن أن تسبب أدوية معينة مثل مضادات الهيستامين وأدوية ضغط الدم جفافًا في العين، مما يؤدي إلى الحكة.

العلاجات المنزلية وطرق الوقاية

يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في تخفيف حكة العين الليلية والوقاية منها:

الكمادات الدافئة والباردة: تُساهم الكمادات الدافئة في تخفيف الحكة الناتجة عن الحساسية، بينما تساعد الكمادات الباردة في التخفيف من الحكة المصحوبة بتورم.

الحفاظ على نظافة منطقة العين: إزالة الأوساخ والمواد الكيميائية والمكياج بانتظام عن طريق شطف العين بالماء البارد أو الدافئ برفق.

استخدام جهاز ترطيب الجو: يقلل من جفاف الهواء الذي يمكن أن يسبب جفاف وحكة العينين، خاصة في الأجواء الجافة أو خلال فصل الشتاء.

تجنب مسببات الحساسية: إغلاق النوافذ ليلًا لتقليل التعرض لحبوب اللقاح، إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم، والتنظيف المنتظم للغبار وتغيير أغطية الأسرة للحد من عث الغبار.

استخدام قطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية): تساعد في ترطيب العين وتقليل الجفاف.

اتباع قاعدة 20-20-20: لكل 20 دقيقة من استخدام الكمبيوتر، يجب إبعاد النظر عن الشاشة والنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، مما يساعد على إراحة العينين وتقليل الإجهاد.

التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة أو تغيير نوعها: قد تسبب العدسات اللاصقة تهيجًا وحكة، خاصة إذا تم ارتداؤها طوال الليل. استخدام العدسات اللاصقة اليومية (الاستخدام لمرة واحدة) قد يقلل من التهيج.

الوقاية من إجهاد العين خلال النهار: أخذ فترات راحة عند القيادة لمسافات طويلة أو العمل على الشاشات، وارتداء نظارات شمسية مستقطبة في الخارج، والقراءة في أماكن مضاءة جيدًا.

العلاجات الطبية

في الحالات التي لا تستجيب للعلاجات المنزلية أو المتاحة دون وصفة طبية، قد يصف الطبيب علاجات طبية تشمل:

المضادات الحيوية: فموية أو موضعية لعلاج العدوى البكتيرية مثل التهاب الملتحمة البكتيري.

الدموع الاصطناعية: لترطيب العين.

مضادات الهيستامين: للتحكم في ردود الفعل التحسسية.

قطرات العين الستيرويدية: لعلاج الالتهابات مثل التهاب الجفن والحساسية الشديدة.

الأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي: لعلاج التهاب الجفن في بعض الحالات.

مثبتات الخلايا البدينة: لعلاج الحساسية المزمنة.

حقن الحساسية: للأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة.

نصائح عامة للوقاية من حساسية العين

تعتمد الوقاية من حكة العين الليلية غالبًا على تحديد وتجنب المحفزات، يمكن أن يساعد تدوين المحفزات المحتملة في تحديد ما يجب تجنبه. بالإضافة إلى ما سبق، يُنصح بتجنب لمس العينين قبل غسل اليدين، خاصة بعد ملامسة مسببات الحساسية، وتجنب مشاركة المنتجات التي تلامس عيون الآخرين للوقاية من العدوى مثل التهاب الملتحمة.

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