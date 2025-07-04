ننشر أسماء 12 شخصا أصيبوا في حادث الطريق الدولي بدمياط الجديدة

شهد الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة دمياط الجديدة عصر اليوم حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل كانت محملة بالحلويات، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا كانوا في طريقهم من مركز كفر سعد إلى مدينة دمياط الجديدة

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتبين من الفحص الطبي تنوع الإصابات ما بين كسور وكدمات وسجحات سطحية وحالات خضعت للفحوص الدقيقة داخل أقسام المستشفى المختلفة

وجاءت أسماء المصابين الذين تم استقبالهم بالمستشفى على النحو التالي:

أحمد حامد كمال حامد

أحمد محمد الناجي السيد

رحاب طاهر محمد جلال

فراج الوصيف السيد صالح

رضا عمران إبراهيم جمعة

أحمد محمد ربيع

سماح عبد الرازق

عبير أحمد عبد النبي

إلى جانب 4 مصابين آخرين لم يتم التعرف الكامل على بياناتهم حتى الآن وجارٍ متابعتهم من قبل الفريق الطبي

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ وتم رفع آثار التصادم بمعرفة الجهات المختصة وتسيير الحركة على الطريق الدولي في الاتجاهين بينما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث

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