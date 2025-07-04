الجمعة 04 يوليو 2025
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إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل ثقيل على طريق دمياط الجديدة

حادث الطريق الدولي
حادث الطريق الدولي بدمياط الجديدة، فيتو

تحولت رحلة صباحية اعتيادية لعدد من الركاب القادمين من كفر سعد إلى مدينة دمياط الجديدة إلى مأساة، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص كانت تقلهم بسيارة نقل ثقيل محملة بالحلويات، على الطريق الدولي.

قوة الاصطدام تصيب الركاب بجروح وكسور

الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا ممن كانوا على متن الميكروباص،من ضمنهم مصاب في حالة خطيرة جدا يدعي امبابي بلاط.

حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور متفرقة وكدمات وجروح سطحية، وسط حالة من الذعر بين الركاب وشهود العيان.

الميكروباص المنكوب
الميكروباص المنكوب

استجابة سريعة ونقل عاجل للمستشفى

مع ورود البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تولّت الأجهزة الأمنية تأمين الموقع ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

فتحت الجهات المعنية تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب وقوع التصادم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسط متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية والصحية لحالة المصابين والإجراءات القانونية.

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