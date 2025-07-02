الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قواعد القبول بالجامعات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها "الحديث" و"القديم"، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية  الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 141 تابع (ب)، الصادر في 29 يونية 2025، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1177) بتاريخ 22/6/2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025/2026  وهي كالتالي:

الثانوية العامة المصرية

أولا.. بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية:
١ - يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي عام ٢٠٢٥) نظام حديث– نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025/2026 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

مع مراعاة ما يلي:

تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهـد الجامعـات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الثانوية الأزهرية الثانوية العامة المصرية الثانوية العامة الازهرية الجامعات الحكومية المصرية الجامعات والمعاهد الجامعات الحكومية الشهادات المعادلة العربية الشهادات المعادلة العربية والاجنبية

مواد متعلقة

9 صور ترصد جولة وزيري الصحة والطيران بمطار القاهرة لتفقد أجهزة إزالة الرجفان القلبي

شروط التقديم لوظيفة محاسب بشركة مصر للطيران

وزير الطيران يتابع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية بمطار القاهرة

وزير الطيران يلتقي وفد المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لبحث أوجه التعاون

اللجنة المختصة تبدأ مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة العريش

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل حادث الاعتداء على فرد أمن بكلية البنات

طفرة في حركة الطيران بمطار العلمين الدولي

أنظمة التخدير المغلقة، توصيات مهمة للمؤتمر العاشر لقسم التخدير بطب عين شمس

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

المزيد
الجريدة الرسمية