بديل وسام أبو علي، هل تحرك الأهلي للتفاوض مع مصطفى محمد؟

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة التحرك بشكل رسمي للتفاوض مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لتعويض الرحيل المنتظر لوسام أبو علي مهاجم الفريق.

وقال: حتى هذه اللحظات لم نتحرك للتفاوض مع نانت الفرنسي أو اللاعب لكن مصطفى محمد يبقى خيارا مطروحا بقوة وضمن خطتنا التعاقدية خاصة وأننا سبق وكان هناك استطلاع رأي للاعب ولم تكتمل المفاوضات.

وأوضح أن هناك مزيدا من الخطوات نسعى لتنفيذها حاليا من أجل تجهيز بديل وسام أبو علي حال إتمام خطوة بيعه في هذه الانتقالات.

من ناحية أخرى أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اعطي الضوء الأخضر لرحيل وسام أبو علي بعد وصول عرض الريان القطري الذي يقترب من 8 مليون دولار مؤكدا ان رئيس الأهلي طلب تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من صفقة بيع وسام أبو علي من أجل تجهيز البديل المناسب.

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

ولم يحتاج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث خلال موسم ونصف فقط، أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة، كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.