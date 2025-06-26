محمد عادل يدعم اختبارات الناشئين في مركز شباب محمد صلاح بنجريج

اختبارات الناشئين، تنطلق اليوم الاختبارات الخارجية للناشئين في قرية نجريج، مسقط رأس الكابتن محمد صلاح ابن المقاولون العرب ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وذلك تحت رعاية المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة الشكر للحاج صلاح غالي والد النجم محمد صلاح على الاهتمام منذ البداية ورعاية الاختبارات لاختيار العناصر الجيدة من نجريج.



وأوضح أن إقامة الاختبارات على ملاعب مركز شباب محمد صلاح في مسقط رأسه وتحت رعاية والده رسالة واضحة للبراعم والناشئين بأن القدوة الحقيقية والوصول للعالمية حلم مشروع للجميع.

وتمنى فتحي اختيار عدد كبير من العناصر المميزة من قرية نجريج مشيرا إلى نادي المقاولون العرب يولي اهتماما كبيرا باختيار العناصر الواعدة من كل المحافظات.

وتتولى اللجنة المشرفة على الاختبارات، تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، مهمة تقييم اللاعبين. تضم اللجنة كلًا من:

كابتن حمدي نوح

كابتن جمال سالم

كابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين

كابتن أحمد سعيد، المدير الفني لفريق 2007

كابتن سعد عبد الباقي، مدرب عام فريق الشباب 2005

كابتن سامح يوسف، المدير الفني لفريق 2009

كابتن هيثم حسين، المدير الفني لفريق 2010

كابتن بلال ثابت، مدرب حراس مرمى 2011

كابتن هاني عدلي، إداري

كابتن محمود بدر، المنسق الإعلامي

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