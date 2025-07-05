خطوة جديدة نحو التطوير، 20 صورة ترصد افتتاح سوق السمك الجديد في الجمالية (صور)

شهدت مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية خطوة جديدة نحو التطوير تمثلت في افتتاح سوق السمك الجديد في الجمالية.

افتتاح سوق السمك الجديد في الجمالية



وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



تم افتتاح سوق السمك الجديد في مدينة الجمالية، بحضور النائب الحاج محمد خالد نور الدين والنائية شيماء محمود نبيه أعضاء مجلس النواب



وقام المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية بفتح سوق السمك الجديد بأسعار مخفضة للمواطنين وبأعلى جودة مقدمة للجمهور، وسط فرحة من الأهالى والتنفيذيين.

خطة شاملة لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات



وجاء افتتاح سوق السمك الجديد بمدينة الجمالية، ضمن خطة شاملة لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات، بما يليق بأهالينا الكرام ويحقق بيئة أكثر حضارية ونظافة وأمانًا.

تذليل كل العقبات الإدارية والفنية،

يذكر أن للمحاسب نادر محي رئيس الجمالية دورًا فاعلًا ومشرفًا في متابعة الأعمال لحظة بلحظة، وتذليل كل العقبات الإدارية والفنية، لضمان خروج السوق في أفضل صورة تليق بالجمالية وأهلها، تحت شعار نحو مستقبل أفضل.

التعاون مثمر بين النواب والجهاز التنفيذي

ويأتي افتتاح السوق كتتويج للتعاون المثمر بين النواب والجهاز التنفيذي، ودليل واضح على أن العمل المشترك قادر على صناعة الفارق وتحقيق تطلعات المواطنين.

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