الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

القبض على صاحب محل ملابس بتهمة التعدي على سائق بالجمالية (فيديو)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل ملابس لقيامه بمحاولة التعدي على سائق بمفك بسبب خلاف بينهما حول الأجرة بـمنطقة الجمالية.

 

فيديو محاولة تعدي شخص على سائق بالجمالية

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مشهرًا سلاحا ومحاولا التعدي على آخر بالقاهرة.


وبالفحص تبيـن أنه حال استقلال المشكو فى حقه سيارة أجرة قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية)، نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأول بإشهار مفك ومحاولة التعدى على الثانى بسبب خلاف حول الأجرة.


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (صاحب محل ملابس بالإسكندرية - مقيم بمحافظة البحيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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