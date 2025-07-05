السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

كانت بتنضف ووقعت، أقوال والدي فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من علو بمدينة نصر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال والدي طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الـ14 بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وقال والدا الطفلة إنهما لا يشتبهان في أحد جنائيًّا، مشيرين إلى أن ابنتهما لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها أثناء تنظيفها البلكونة.

وسلمت النيابة جثة الطفلة إلى والدها لدفنها.

 

سقوط طفلة بزهراء مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالي بسقوط طفلة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تحمل الجنسية السودانية، تبلغ من العمر 12 سنة، توفيت إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بتشريح جثة المتوفاة لبيان الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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