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حوادث

النيابة تتعذر في مناظرة جثة شخص عثر عليها في مصر الجديدة لتحللها

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

تعذرت نيابة مصر الجديدة في مناظرة جثة عثر عليها داخل شقة سكنية بدائرة القسم نظرا لتحللها وأمرت بإرسالها الي الطب الشرعي لتشريحها وكشف أسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

رائحة كريهة بمصر الجديدة

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.


جثة متحللة بشقة مصر الجديدة


وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لشخص مذبوحا داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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