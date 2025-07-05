استدعاء والدي طفلة لقيت مصرعها عقب سقوطها من علو بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء والدي طفلة تبلغ من العمر 12 سنة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الـ14 بمنطقة زهراء مدينة نصر، لسماع أقوالهم حول الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طفلة بزهراء مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالي بسقوط طفلة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تحمل الجنسية السودانية تبلغ من العمر 12 سنة، توفيت إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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