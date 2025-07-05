طب قصر العيني تنظم يوما علميا حول التأثير الصحي للتسرب النووي

ينظم قسم الطب النووي والبيئي بالتعاون مع المكتب الأخضر - قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية طب قصر العيني، غدا الأحد 6 يوليو 2025، يوم علمي بعنوان "التسرب النووي في فنائنا الخلفي: التأثير الصحي والاستعداد".

يأتي ذلك تحت رعاية، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويشارك في اليوم العلمي للكلية، مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بـ هيئة الطاقة الذرية، حيث تشارك فريد سالم حلفي،عضو وحدة الدعم الفني للطوارئ النووية والإشعاعية، والدكتورة ابتسام محمد محمدي أبو حمدة،مشرف وحدة الدعم الفني للطوارئ النووية والإشعاعية.

ووجهت الكلية الدعوة لطلابها، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع المهتمين بمجال الطب النووي والصحة العامة والأمان البيئي.

طب قصر العيني تستقبل وفد من سفارة بوركينا فاسو

كانت كلية طب قصر العيني قد أعلنت عن استقبالها وفدا من سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة، في إطار دعم البرنامج الطبي الفرنسي الجديد، "Kasr Al Ainy French – KAF" الذي يُعنى بتقديم التعليم الطبي باللغة الفرنسية، والمقرر إطلاقه مع بداية العام الأكاديمي 2025 /2026.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الكلية مع وفود الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بهدف توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال التعليم الطبي، خاصة في ظل ما تحظى به كلية طب قصر العيني من مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وما حققته من تقدم ملموس في تصنيفات التعليم الطبي عالميًا، ودورها التاريخي في دعم المعرفة الطبية في إفريقيا.

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