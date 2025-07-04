طب قصر العيني تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي وإعداد الامتحانات

نظمت كلية طب قصر العيني ورشة عمل بعنوان "ست خطوات لتقييم الطالب الفعال في عصر الذكاء الاصطناعي واستخدامه في إعداد الامتحانات"، وذلك برعاية الدكتور حسام صلاح، وبتنظيم وإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال ورئيس شعبة التعليم الطبي للمهن الصحية بالجمعية الطبية المصرية.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

ويأتي ذلك في إطار جهود كلية طب القصر العيني لتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقدم الورشة الدكتور محمد حسنين، أستاذ الكيمياء الحيوية، وزميل أول في AdvanceHE UK، ورئيس وحدة التقييم ولجنة الذكاء الاصطناعي بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز، ومستشار نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، ومستشار بمركز تطوير التعليم والتعلم بجامعة الملك عبد العزيز، وهو أيضًا حاصل على شهادة في علوم البيانات والتعلم الآلي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

واستهدفت الورشة أعضاء وحدة ضمان الجودة، ومركز التعليم الطبي، ولجنة القياس والتقويم، ورؤساء الأقسام، ومن يُعدّون الامتحانات بالأقسام، ومنسقي الامتحانات، حيث تركزت على إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم الطبي من خلال التكامل الفعال بين التقنيات الحديثة، خاصة أدوات الذكاء الاصطناعي، وممارسات التقييم والتخطيط التعليمي.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير المقررات الدراسية

وتميزت الورشة بطابعها التفاعلي البنّاء، حيث شهدت مناقشات مثمرة بين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والمحاضر، حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير المقررات الدراسية، وتوصيفها، وبناء بنوك أسئلة محكمة، وتصميم الامتحانات التكوينية والنهائية ذات الطابع التراكمي، بالإضافة إلى التحليل الإحصائي لنتائج الطلاب بما يخدم أهداف التحسين المستمر وضمان الجودة.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

وركزت الورشة على نهج من ست خطوات لوضع إرشادات واضحة لإنشاء نماذج GPT مخصصة تهدف إلى تعزيز التعلم التفاعلي، حيث تُمكّن هذه النماذج الطلاب من التفاعل النشط مع المحتوى، من خلال طرح الأسئلة والحصول على تغذية مرجعية فاعلة، مما يُسهم بفعالية في تعميق الفهم وتنمية المهارات الأكاديمية والمهنية.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

كما تمت مناقشة نماذج من استخدامات GPT لدعم أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتوى المقررات، وإدارة تقييمات الطلاب بكفاءة، وتحسين عمليات الجودة والاعتماد، إضافة إلى استخدام هذه الأدوات في دعم الباحثين من حيث تطوير الأبحاث ومراجعتها وفق معايير علمية دقيقة.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

ويُعد دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي خطوة محورية نحو تحسين نُظم التعليم والتقييم والبحث.

تطوير نماذج ChatGPT يمثل تقدما كبيرا في تكنولوجيا التعليم

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أن تطوير نماذج ChatGPT واستخدامها في التعليم الطبي يُمثل تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا التعليم، يُبشر بتحسينات جوهرية في التدريس والتعلم والتقييم والبحث، من خلال تقديم تجارب تعليمية مخصصة وتحسين النتائج التعليمية وتعزيز البحث العلمي. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يُرافقه تحديات تقنية وتربوية وأخلاقية تتطلب إدارة دقيقة واعية، لضمان الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي.

ورشة عمل تقييم الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي

وتُعد هذه الورشة خطوة رائدة ضمن سلسلة من الجهود التطويرية التي تقودها كلية طب القصر العيني، نحو تعليم طبي أكثر تطورًا وابتكارًا، يستند إلى أدوات العصر ويُحقق التميز الأكاديمي على المستويين المحلي والعالمي.

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