سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. أعلن الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنــــــــــــــا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/7/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24/7/2025.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًّا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.

وفيما يلي نستعرض أبرز التساؤلات وإجاباتها:

س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

يقوم الطالب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي:

س2: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

التقديم لأداء اختبارت القدرات متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2025 في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 5 - 3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

س3: ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور).

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

أولًا.. الفنون الجميلة "شعبة الفنون"بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوبالوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا.. الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا –أسيوط - المنصورة).

س4: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

يقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع من هنـــــــــــــا.

يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس

سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة يومين متتاليين).

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

س5: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المُخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

س6: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

س7: كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به؟

سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

س8: ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

س9: ما موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه، على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المُحددة من قبل مكتب التنسيق.

س10:هل يمكن إعادة فتح باب التقدم لأداء امتحانات القدرات بعد إغلاقه؟

بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بإعادة فتح امتحان القدرات، نظرًا لأنه تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص.

س11: هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الماضي التقدملاختبارات القدرات لهذا العام؟

لا، حيث إن التقديم لاختبارات القدرات لهذا العام يكون مقتصرًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 فقط.

س12: هل يحق للطلاب الذين لديهم امتحانات "الدور الثاني" التقدم لأداء اختباراتالقدرات لهذا العام؟

يحق لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025 التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، علمًا بأن التقديم لن يُتاح مرة ثانية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



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