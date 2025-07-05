تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بزراعة القاهرة وفرص العمل التي توفرها

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة، بالإضافة لطلاب الدبلومات الفنية، عن البرامج الدراسية الجديدة التي تقدم تخصصات فريدة من نوعها، وبإمكانها أن تساعدهم في المنافسة في سوق العمل.

ووفق الكتيب الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات، فقد تمت إضافة برامج دراسية جديدة للكليات بمختلف الجامعات الحكومية، ومن بينها كلية الزراعة بـجامعة القاهرة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، البرامج الدراسية الجديدة بزراعة القاهرة، وفرص العمل التي توفرها للطلاب بعد التخرج.

البرامج الدراسية الجديدة بكلية الزراعة جامعة القاهرة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، إضافة مجموعة جديدة من البرامج الدراسية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، جاءت كالتالي:

أولا: برنامج التكنولوجيا الحيوية

يوفر هذا البرنامج العديد من فرص العمل للطلاب الدراسين بعد التخرج، منها شركات الأغذية، ومراكز البحوث مثل المركز القومي للبحوث، ومركز بحوث البترول.

أو العمل بشركات الأدوية، ومعامل زراعة وهندسة الأنسجة، ومعامل البحوث الجنائية، وشركات الثروة الحيوانية، وشركات الأسمدة الحيوية والكيماويات، وشركات المنظفات ومستحضرات التجميل، وشركات تدوير المخلفات الزراعية.

ثانيا: برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية (النظام الأوروبي)

يوفر هذا البرنامج مجموعة من فرص العمل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء، ومصانع الأغذية، وإدارات الأغذية التابعة لوزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين، والتغذية بالمستشفيات.

ثالثا: برنامج الزراعة الدولية

ينقسم هذا البرنامج إلى تخصصين، الزراعة العضوية، وإدارة الأعمال، ويوفر هذا البرنامج للدارسين، في تخصص الزراعة العضوية، فرص عمل في الجهات البحثية والمزارع العضوية، وشركات إنتاج الأسمدة والمستلزمات العضوية والحيوية، بالإضافة إلى العمل في منح تراخيص الزراعات العضوية.

أما تخصص إدارة الأعمال، فيوفر فرص عمل في مختلف الشركات الخاصة والعامة العاملة في إنتاج وتصنيع وتسويق الحاصلات الزراعية، والمعاهد البحثية بوزارات الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى وظيفة باحثين بكليات الزراعة.

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