السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أنه تيسيرًا علي الطلاب وفي إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمي في جميع المجالات، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025، وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-
كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور). 
كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
كليات علوم الرياضة.
هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب التنسيق اختبارات القدرات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الاعلى للجامعات التربية الموسيقية التعليم العالي الثانوية العامة المصرية القدرات لطلاب الثانوية المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تنظم أول مدرسة صيفية بمشاركة طلاب من الصين

تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بزراعة القاهرة وفرص العمل التي توفرها

تنسيق الجامعات 2025، طريقة احتساب درجات الحافز الرياضي

معهد إعداد القادة يشهد ختام فعاليات برنامج صناع التأثير (صور)

جامعة القاهرة تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة إفريقيا لسلاح السيف

معهد تيودور بلهارس ينظم الملتقى المصري الفرنسي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

طب قصر العيني تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي وإعداد الامتحانات

مدينة الأبحاث العلمية: ٥٠٧ أبحاث دوائية وبراءات اختراع و١٢ باحثًا في تصنيف ستانفورد

الأكثر قراءة

توافد نجوم ليفربول لتشييع جنازة جوتا (صور)

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي

الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

كارثة جديدة على الطريق الإقليمي، مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في حادث مروع بمنشأة القناطر

مصدر بالأهلي: وسام أبو علي أبلغنا برغبته فى الرحيل بعد الخروج من المونديال

انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

ثنائي الهلال في جنازة جوتا بعد 12 ساعة من المشاركة ضد فلومنينسي

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

87 عاما على مولد "شاويش القراء"، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

المزيد
الجريدة الرسمية