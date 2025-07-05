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تنسيق الجامعات 2025، الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12/ 7 /2025 حتى يوم الخميس الموافق 24/ 7 /2025.

وحددت الوزارة الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها. 

الكليات التي تشترط اداء اختبارات القدرات 2025

جاءت الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور). 
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات علوم الرياضة.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات 2025

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب          في أدائها.
2. (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

 

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