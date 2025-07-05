احتجاج لاعبي الهلال السعودي على الحكم الهولندي عقب مباراة فلومينينسي البرازيلي (فيديو)

كأس العالم للأندية، احتج لاعبو الهلال السعودي، على الحكم الهولندي داني ماكيلي عقب انتهاء مباراة الزعيم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة لمونديال الأندية 2025.

ضربة جزاء "ملغاة" تفجر جدلًا في مباراة الهلال وفلومينينسي

وشهدت مباراة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، موقفًا تحكيميًّا مثيرًا للجدل بعد إلغاء حكم المباراة داني ماكيلي، لركلة جزاء كان قد احتسبها لصالح الهلال في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول.

واحتسب داني ماكيلي، ركلة جزاء للهلال عقب إعاقة لاعب فلومينينسي لمحاولة التقدم من قبل اللاعب ليوناردو داخل منطقة الجزاء، لكن القرار أُلغِي بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، مما أثار استياءً كبيرًا من جانب الفريق السعودي وجماهيره.

سقوط ليوناردو لحظة إلغاء ركلة جزاء للهلال



هل تراها ركلة جزاء؟؟#كاس_العالم_للانديه_2025 #الهلال_فلومينينسي pic.twitter.com/itct5IJbTk — S4udiPro (@tarzx862) July 4, 2025

فلوميننسي ينهي "حلم الهلال" ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

أنهى فلوميننسي البرازيلي مغامرة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، وفاز عليه 2-1، الجمعة، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وبعد تألق الهلال في دور المجموعات وإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، كانت الآمال معلقة بتخطي الفريق السعودي منافسه البرازيلي.

وسجل مارتينيلي هدف التقدم لفلوميننسي في الدقيقة 40، إلا أن البرازيلي ماركوس ليوناردو تعادل للهلال بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

لكن البديل هيركوليس بيريرا أحرز هدف الفوز لفلوميننسي في الدقيقة 70.

وسجل ماتيوس مارتنيلي هدف التقدم لفريق فلومينينسي البرازيلي في شباك نظيره الهلال السعودي في الدقيقة 41.

وأحرز هرقل الهدف الثاني لفلومينيسي في الدقيقة 70.

بينما أحرز هدف الهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل فلومينينسي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس، صامويل كزافييه، تياجو سيلفا، إجناسيو أوليفيرا.

خط الوسط: جبريل فوينتيس، بيرنال، مارتينيلي، نونوتو.

خط الهجوم: خيرمان كانو، جون أرياس.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، متعب الحربي، لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

وانطلقت مباراة الهلال وفلومينينسي بكأس العالم للأندية أمس الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

ونقلت مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، وعبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.