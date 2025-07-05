لاعب الهلال السعودي يدخل في مشادة مع أحد المشجعين بعد الخسارة أمام فلومينينسي (فيديو)

كأس العالم للأندية، دخل البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي، في مشادة مع أحد مشجعي الزعيم عقب الخسارة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1 ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة لمونديال الأندية 2025.

واتجه مالكوم إلى مدرجات الهلال ليدخل في مشادة مع أحد المشجعين ليتدخل ميتروفيتش زميله بالفريق لتهدئة اللاعب.

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يا ساتر، يا ساتر!!!!



مالكوم يدخل في مشاجرة قوية مع جماهير الهلال!



😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱#الهلال_فلومينينسي



pic.twitter.com/vxqY2LnLaO — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) July 4, 2025

وسجل ماتيوس مارتنيلي هدف التقدم لفريق فلومينينسي البرازيلي في شباك نظيره الهلال السعودي في الدقيقة 41.

وأحرز هرقل الهدف الثاني لفلومينيسي في الدقيقة 70.

بينما أحرز هدف الهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل فلومينينسي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس، صامويل كزافييه، تياجو سيلفا، إجناسيو أوليفيرا.

خط الوسط: جبريل فوينتيس، بيرنال، مارتينيلي، نونوتو.

خط الهجوم: خيرمان كانو، جون أرياس.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، متعب الحربي، لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو.

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