عدد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقوائم

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظامي الفردي والقوائم، وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات والقطاعات الجغرافية.

وأوضحت الهيئة أن لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية ستتولى تلقي طلبات الترشح بنظام القوائم، وفقًا للتوزيع الجغرافي الآتي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: مقر اللجنة في مديرية أمن القاهرة، والمحكمة المختصة هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: مقر اللجنة في مديرية أمن الجيزة، والمحكمة المختصة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا: مقر اللجنة في مديرية أمن الشرقية، والمحكمة المختصة هي محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

دائرة قطاع غرب الدلتا: مقر اللجنة في مديرية أمن الإسكندرية، والمحكمة المختصة هي محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

لجان تلقي طلبات الترشح بالنظام الفردي

وفيما يتعلق بنظام الفردي، فقد أوضحت الهيئة أن لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية التالية ستتولى تلقي طلبات الترشح في كل محافظة على النحو التالي:

1. محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – محافظة القاهرة

2. محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – محافظة الإسكندرية

3. محكمة بورسعيد الابتدائية – محافظة بورسعيد

4. محكمة الإسماعيلية الابتدائية – محافظة الإسماعيلية

5. محكمة السويس الابتدائية – محافظة السويس

6. محكمة شمال بنها الابتدائية – محافظة القليوبية

7. محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية – محافظة الشرقية

8. محكمة جنوب المنصورة الابتدائية – محافظة الدقهلية

9. محكمة دمياط الابتدائية – محافظة دمياط

10. محكمة كفر الشيخ الابتدائية – محافظة كفر الشيخ

11. محكمة غرب طنطا الابتدائية – محافظة الغربية

12. محكمة شبين الكوم الابتدائية – محافظة المنوفية

13. محكمة شمال دمنهور الابتدائية – محافظة البحيرة

14. محكمة جنوب الجيزة الابتدائية – محافظة الجيزة

15. محكمة الفيوم الابتدائية – محافظة الفيوم

16. محكمة بني سويف الابتدائية – محافظة بني سويف

17. محكمة المنيا الابتدائية – محافظة المنيا

18. محكمة جنوب أسيوط الابتدائية – محافظة أسيوط

19. محكمة سوهاج الابتدائية – محافظة سوهاج

20. محكمة قنا الابتدائية – محافظة قنا

21. محكمة الأقصر الابتدائية – محافظة الأقصر

22. محكمة أسوان الابتدائية – محافظة أسوان

23. محكمة مرسى مطروح الابتدائية – محافظة مطروح

24. محكمة الوادي الجديد الابتدائية – محافظة الوادي الجديد

25. محكمة البحر الأحمر الابتدائية – محافظة البحر الأحمر

26. محكمة شمال سيناء الابتدائية – محافظة شمال سيناء

27. محكمة جنوب سيناء الابتدائية – محافظة جنوب سيناء

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمل اللجان في استقبال طلبات المرشحين، ومراعاة توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.