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أخبار مصر

جامعة القاهرة تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة إفريقيا لسلاح السيف

أبطال جامعة القاهرة
أبطال جامعة القاهرة في بطولة أفريقيا للكبار، فيتو
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حققت اثنتان من جامعة القاهرة فوزًا كبيرًا خلال مشاركتهما في بطولة إفريقيا للكبار في رياضة سلاح السيف لعام 2025، والتي أقيمت بنيجيريا، حيث احتكرتا المركزين الأول والثاني على مستوى القارة، وأحرزتا ميداليات ذهبية وفضية في منافسات الفردي والفرق.

العنود حازم
العنود حازم

وتمكنت الطالبة العنود حازم، بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بفوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا المركز في تاريخ سلاح السيف (سيدات فردي). كما واصلت تفوقها بإحراز الميدالية الذهبية في منافسات الفرق، للمرة الثالثة على التوالي.

نائبة بطب قصر العيني تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للكبار

كما تألقت الدكتورة ندى حافظ، النائبة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية طب قصر العيني، بحصولها على ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق، إلى جانب الميدالية الفضية في منافسات الفردي، مؤكدة مكانتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

ندى حافظ
ندى حافظ

وبذلك تُسجّل جامعة القاهرة إنجازًا رياضيًا لافتًا باحتكار بطلتَيها للمركزين الأول والثاني في منافسات سلاح السيف (سيدات فردي)، فضلًا عن تحقيق الميدالية الذهبية في الفرق، وهو ما يعكس ريادة الجامعة ليس فقط في مجالات التعليم والبحث، بل أيضًا في ميادين التميز الرياضي.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن خالص التهنئة والاعتزاز بالبطلتين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به أبناء الجامعة من عزيمة وإصرار، وقدرة على تمثيل مصر ورفع رايتها في المحافل الدولية، سواء في العلوم أو الرياضة أو الثقافة.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستظل منارة لاحتضان المواهب والقدرات المتميزة، ومصدرًا للفخر والاعتزاز لمصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

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