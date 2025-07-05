أول المتقدمين في بورسعيد، مرشح مستقبل وطن أحمد جوهر يترشح لمجلس الشيوخ

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

أحمد جوهر يتقدم لانتخابات الشيوخ عن بورسعيد، فيتو

أول المرشحين لانتخابات الشيوخ ببورسعيد

وتقدَّم أحمد جوهر، مرشح حزب مستقبل وطن، بأوراق ترشحه رسميًا كأول المتقدمين على المقعد الفردي في المحافظة برمز القلم، حيث استقبلته اللجنة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشار أحمد نجيب، وأجرت الفحص المبدئي للمستندات وفقًا للضوابط القانونية المعلنة.

أول متقدم لانتخابات الشيوخ ببورسعيد

مقعد فردي واحد لبورسعيد بمجلس الشيوخ

وتخوض محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بمقعد فردي واحد فقط، إلى جانب تمثيلها في القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا.

أول متقدم لانتخابات الشيوخ ببورسعيد، فيتو

وتتواصل أعمال اللجنة يوميًا لتلقي أوراق المرشحين وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط متابعة من الأحزاب والمرشحين المحتملين.

وهناك 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنوا تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اختصاصات مجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ له اختصاصات محددة، وفقا لما ورد في المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي: توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

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