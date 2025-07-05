السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته عقاقير مخدرة بقيمة 43 مليون جنيه

المتهمون
المتهمون

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب كميات ضخمة من العقاقير المخدرة والمهربة تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي.

ضبط تشكيل عصابي خطير 

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام تشكيل عصابي مكوّن من 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمنشطات بغرض الاتجار بها.

 عقاقير مخدرة بقيمة 43 مليون جنيه قبل ترويجها بالأسواق

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة مكان اختباء العناصر الإجرامية وضبطهم في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 3 ملايين قرص وأمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة والمهربة.

 

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وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 43 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات مع المتهمين.

جاء ذلك في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع بالعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية.

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