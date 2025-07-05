السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

القبض على المتهم بالظهور عاريا ويحمل سلاحا أبيض بداخل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

واقعة طريق إسكندرية
واقعة طريق إسكندرية الصحراوى

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهم بالظهور عاريا يحمل سلاحا أبيض من داخل سيارة بطريق القاهرة  الإسكندرية الصحراوى.

واقعة فيديو طريق إسكندرية الصحراوى 

رصدت المتابعة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سير سيارة أجرة برعونة وتلويح أحد مستقليها بسلاح أبيض.

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة وقائدها وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية).

 

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة،حال إستقلاله السيارة المشار إليها بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى أثناء توجهه لحضور حفل زفاف بقصد الإستعراض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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