بشأن باقي قيمة عقده، إجراء استثنائي من ليفربول تجاه أسرة جوتا

قرر نادي ليفربول دفع قيمة العامين المتبقيين في عقد لاعبه الراحل البرتغالي ديوجو جوتا.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن ليفربول قرر دفع قيمة العامين المتبقيين من عقد ديوجو جوتا لعائلة اللاعب.

وكان نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أعلن رسميا تجميد القميص رقم 20 والخاص بالمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، الذي توفي صباح الخميس، إثر حادث سيارة مأساوي.



وقرر مسؤولو فريق ليفربول تخليد رقم النجم الراحل ديوجو جوتا (28 عاما) تقديرا لجهوده مع "الريدز".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول قميص جوتا مع تعليق: "ليفربول يعلن تخليد الرقم 20 بشكل دائم ومنع أي لاعب آخر من ارتدائه تكريما لديوجو جوتا".



وذكر ليفربول في بيان: "سيخلد الرقم رقم 20 بجدارة لمساهمة جوتا في فوز ليفربول بلقب موسم 2024-2025، وهو اللقب العشرين للنادي، بمهاراته الخاصة وتسديداته الحاسمة حسم الفوز في ديربي ميرسيسايد في أبريل، وكان هذا آخر هدف مؤثر في حياته".



وساهم جوتا، في ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وانتقل المهاجم البرتغالي الراحل إلى صفوف فريق ليفربول قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في عام 2020، وسجل 65 هدفا خلال 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.



كما شارك جوتا في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

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