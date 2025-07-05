السياحة والمصايف بالإسكندرية تعقد اجتماعًا موسعًا مع مستأجري الشواطئ للتأكيد على سلامة المصطافين

عقد اليوم العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع مستأجري شواطئ القطاع الشرقي.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة متابعة التزام مستأجرى الشواطئ ببنود كراسة الشروط وعدم التهاون فيما يخص منظومة الإنقاذ وأرواح الرواد.

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن حماية أرواح وسلامة رواد الشواطئ تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على ضرورة إخلاء مياه البحر من المصطافين بعد مواعيد السباحة المحددة حفاظًا على حياتهم وأنه لا تهاون مع اى مقصر وان الغرامات ستتضاعف فى حالة تكرار المخالفة وقد تصل إلى فسخ التعاقد للمستأجر.

وقد أوضح المستأجرون أن بعض الرواد يصرون على النزول بعد انكسار حرارة الشمس، مما يصعب عملية الإخلاء.

وأكد العميد أحمد إبراهيم أنه سيتم دعم الشواطئ بمفتشين إضافيين للمساعدة في إخلاء البحر من الرواد في المواعيد المحددة.

وتناشد الإدارة رواد شواطئ الإسكندرية الالتزام بتعليمات المنقذين حفاظًا على حياتهم، والاستمتاع بجمال الشاطئ بعد الغروب دون نزول البح.ر

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