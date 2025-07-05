سبورتنج: بيجاد لاعب محترف والمفاوضات مازالت مستمرة

كرة اليد، كشف مسئولو نادي سبورتنج، عن تلقي بيجاد مروان رجب لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، لعروض احتراف من فريقي الأهلي والزمالك، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

وقال مصدر داخل النادي، أن اللاعب لم يعلن حتى الآن رغبة مباشرة في الانتقال للأهلي أو الزمالك، وأن الأمر متروك لإدارة النادي، لإيجاد العرض المناسب، والأعلي سعرا.

وأوضح المصدر، أن بيجاد مروان لاعب محترف، ومستعد للعب في الأهلي أو الزمالك، حسب ما ستتوصل إليه المفاوضات مع ناديه السكندري.

وشهدت الساعات الماضية صراعا ساخنا بين الأهلي والزمالك للحصول على خدمات اللاعب، الذي قدم أداء مميز خلال مشاركته مع الزمالك على سبيل الإعارة في بطولتي السوبر الأفريقي وأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

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