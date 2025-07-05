مونديال الأندية، موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

كأس العالم للأندية، يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم السبت، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند



تذاع مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند اليوم في كأس العالم للأندية عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات تلك النسخة من البطولة.

ويتسلح الريال بسجل تاريخي قوي، حيث خاض 19 مباراة في البطولة، وحقق 16 فوزًا وتوج باللقب 5 مرات.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ودورتموند

التقى الفريقان في 16 مباراة سابقة، فاز الريال في 8 مباريات، بينما فاز دورتموند في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 5 مباريات. آخر تفوق واضح لدورتموند كان في عام 2013 عندما أقصى ريال مدريد من قبل نهائي دوري الأبطال.

وينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ضد دورتموند، مواجهة من العيار الثقيل ضد الفائز من باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية 2025.

طريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16، ويعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، برصيد 5 ألقاب، يليه برشلونة بثلاثة، ثم بايرن ميونخ، كورينثيانز، وساو باولو بلقبين لكل منهم.



كان نادي ريال مدريد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته الثامنة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على الهلال السعودي صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، بينما غادر كل من سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي المنافسات من دور المجموعات.

طريق بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية



في المقابل، حجز بوروسيا دورتموند بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال الأندية عقب فوزه المثير على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، وتأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.



نتائج الفريقين في كأس العالم للأندية

ريال مدريد:

- تعادل مع الهلال السعودي 1-1 في دور المجموعات.

- فاز على باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

- تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على يوفنتوس بهدف.

دورتموند:

- تعادل مع فلومينينسي البرازيلي في دور المجموعات.

- فاز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 4-3 وأولسان الكوري الجنوبي 1-0.

- تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.



وتأهل الهلال لملاقاة فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي لمونديال الأندية.

مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية



الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي بهدفين لهدف ).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (تقام اليوم السبت).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (تقام اليوم السبت).

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية



فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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