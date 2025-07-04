التصريح بدفن جثة سائق لودر سقط عليه رخام بالصف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سائق سقطت عليه كمية من الرخام، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة الصف جنوب الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الرخام سقط على المتوفى مما تسبب في وفاته في الحال، دون أن يتسبب أحد في وفاته.

مصرع شخص في الصف



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص فى منطقة الصف، بإجراء التحريات تبين أن سائق لودر سقطت عليه كمية من الرخام أثناء نقلها، مما أسفر عن إصابته التى تسببت فى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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