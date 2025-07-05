السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يوجه رسالة لـ عمرو دياب بشأن ألبومه الجديد (فيديو)

أحمد حلمي وعمرو دياب
أحمد حلمي وعمرو دياب

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة للمطرب عمرو دياب وذلك على خشبة المسرح مساء أمس الجمعة، بعد عرض مسرحيته “بني آدم” بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.  

أحمد حلمي يوجه رسالة لعمرو دياب

وبعد عرض المسرحية، قال أحمد حلمي: “اسمحولي انتهز الفرصة الحلوة دي مع الجمهور الحلو دا.. وأبارك لواحد صاحبي على شغله الجديد.. واهديكم واهدي لزمايلي أغنية ليه”.

وبعد كلمة حلمي، تم تقديم أغنية الهضبة “ابتدينا” على المسرح، وسط حفاوة الجمهور وفريق المسرحية. 

 

ألبوم عمرو دياب الجديد

ونشر أحمد حلمي الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلا: “مبروك يا عمرو على الألبوم الخطير دايما حاضر معانا بباركلك أنا وكل البني آدمين”. 

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أحمد حلمي عمرو دياب ألبوم عمرو دياب الجديد

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