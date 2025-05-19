أحمد حلمي يكشف كواليس أول لقاء جمعه بالزعيم عادل إمام (فيديو)

كشف الفنان أحمد حلمي، كواليس أول لقاء جمعه بـ الزعيم عادل إمام، مشيرًا إلى أنه التقى بالزعيم في العرض الخاص لفيلم "ليه خلتني أحب".

ظهور مفاجئ للزعيم عادل إمام

وقال "حلمي" خلال حديثه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "خلص الفيلم وكلنا وقفنا والنساء بتصقف وكلنا مبسوطين وإذ فجأة بالزعيم عادل إمام واقف قدامي على طول، وسعادتي كانت مهولة".

سعادة أحمد حلمي بقاء الزعيم عادل إمام

وتابع: "سعادتي برؤية الزعيم عادل إمام تجاوزت سعادتي بإن الفيلم موجود في السينما والناس بتصقف وفرحانين، لإن دي كانت أول مرة أشوف فيها الفنان الكبير".



عيد ميلاد الفنان عادل إمام



واحتفل الزعيم عادل إمام السبت الماضي 17 مايو بعيد ميلاده الـ85 فهو من مواليد 1940، ويعتبر عادل إمام من أبرز النجوم بالساحة الفنية العربية وأكثرهم تميزا واختلافا، فعلى مدار أكثر من 60 عامًا استطاع أن يقدم للأرشيف الفني العربي إبداعات خالدة لا تُنسى.

و لم يتوقف إبداعه الفني بعدد السنوات واستمرارية الزعيم على القمة، وإنما أيضًا بالعدد الهائل الذي قدمه من الشخصيات المتعددة من كوميدي إلى تراجيدي إلى أكشن ودرامي فى بعض الأحيان، كذلك الإبداع فى العدد الكمي سواء بالسينما أو الفيديو أو الإذاعة والمسارح المصرية والعربية.

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