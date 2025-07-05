السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أبرزها ظهور نجلي الهضبة على المسرح، 10 صور من حفل عمرو دياب بالساحل

عمرو دياب وجنا من
عمرو دياب وجنا من الحفل، فيتو

أحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا مميزا بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير، وذلك بعد طرحه ألبومه الجديد “ابتدينا”. 

حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي 

وتغنى عمرو دياب خلال الحفل بباقة مميزة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة، كما قدم لأول مرة على المسرح أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا”. 

ظهور جنا وعبد الله على المسرح 

وخلال الحفل، ظهرت جنا عمرو دياب على المسرح وسط حفاوة كبيرة من الجمهور، حيث غنت مع والدها “خطفوني” والتي قدماها سويا في ألبومه الجديد “ابتدينا”. 

 

كما ظهر "عبد الله" نجل عمرو دياب، وقدم رفقة والده أغنية “يلا” والتي طرحها عمرو دياب في ألبومه الجديد أيضا. 

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