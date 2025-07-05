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حوادث

الشهود في مصرع شاب سقط من علو بمدينة نصر: أطفال اكتشفوا الواقعة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال شهود العيان في مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق الخامس بدائرة القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث. 

وقال الشهود إنهم لا يعرفون سبب سقوط الشاب، مشيرين إلى أن الأطفال هم من أبلغوا بوجود شخص أسفل عقار وتخرج منه دماء، وبانتقالهم إلى موقع الجثة تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية أجنبية ومتوفى، وعلى الفور أبلغوا الإسعاف والشرطة التي حضرت وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

العثور على جثة شاب أجنبي بمدينة نصر

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أجنبي أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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