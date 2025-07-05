بعد 40 عاما، إيران تحمل إسرائيل مسئولية اختطاف دبلوماسييها الأربعة بلبنان

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بكشف مصير دبلوماسييها الأربعة في لبنان عبر لجنة تحقيق مشتركة.

وحملت الخارجية الإيرانية إسرائيل مسئولية اختطاف دبلوماسييها الأربعة في لبنان.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "العالم" الإيرانية اليوم السبت - أن اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين عام 1982 يعتبر عملا إرهابيا بموجب اتفاقية عام 1979، مضيفة أنها طلبت من السلطات اللبنانية وقتها توضيح وضع الدبلوماسيين الأربعة المختطفين من قبل إسرائيل عام 1982.

وكان قد تم اختطاف الوفد الدبلوماسي الإيراني، الذي كان يضم القائم بالأعمال لدى السفارة الإيرانية في بيروت محسن موسوي، والملحق العسكري أحمد متوسليان، والموظف في السفارة تقي رستكار مقدم، وكاظم أخوان المصور الصحفي في وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في بيروت عام 1982.

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